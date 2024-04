Derby Milan-Inter, tifosi in festa. Slitta la parata a causa della pioggia

Tutto pronto per il derby Milan-Inter allo stadio San Siro. I pullman delle due squadre milanesi sono arrivati al Meazza a distanza di pochi minuti. Fuori dallo stadio i tifosi rossoneri e nerazzurri attendevano i club. Prima del fischio d'inizio i giocatori hanno ricordato, con un minuto di silenzio Mattia Giani, calciatore 26enne morto in seguito a un malore che lo ha colpito mentre stava giocando la partita del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino.

Nel caso in cui l'Inter dovesse battere la rivale, i festeggiamenti per lo scudetto previsti per martedì o mercoledì non avverranno a causa del maltempo. La parata con autobus scoperto potrebbe essere rimandata al fine settimana.

Come raggiungere e tornare dallo stadio

In occasione del derby della madonnina Atm ha programmato treni aggiuntivi dopo il normale orario di chiusura delle metropolitane. Alcune linee di superficie cambiano il servizio prima, durante e dopo la partita.

La metro M1 da Lotto verso Sesto e la M5 chiudono più tardi, ultimi treni in partenza all'una.

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram 16 verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié. A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus 49 deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

A fine partita, per un’ora circa, i bus 64 e 80 verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.