I carabinieri vogliono entrare gratis in Area C: "Per andare in servizio ci serve l'auto"

I carabinieri non vogliono pagare Area C e vogliono una deroga ad hoc su Area B per poter continuare a girare per la città di Milano. Lo chiede in una nota la segreteria lombarda dell'Unione sindacale italiana carabinieri (Usic), spiegando che, all'interno delle due aree, sono presenti numerosi comandi, stazioni, reparti per l'ordine pubblico, il nucleo scorte, la polizia giudiziaria e tanto altri. "In tutte queste strutture - si legge - prestano servizio migliaia di carabinieri che, anche quotidianamente, sono costretti a utilizzare mezzi di trasporto propri a causa delle fasce orarie di impiego nelle quali l'offerta di trasporto pubblico è ridotta o addirittura assente".

Il sindacato contesta la decisione della giunta milanese di non concedere una deroga ai carabinieri, se non una breve proroga di un anno riguardante Area B. "Questa decisione rischia di mettere in seria discussione gli equilibri familiari e personali degli uomini e delle donne in divisa che si vedono costretti a sostenere una spesa ingente in un particolare momento critico per l'economia mondiale. In un periodo in cui l'aumento del costo della vita, con particolare riferimento ai beni primari e nello specifico al mercato dell'automobile, è protagonista nel quotidiano in negativo, non si può imporre a un servitore dello stato con un salario medio-basso di affrontare una spesa come quella dell'acquisto di una nuova auto".

"Vivere in una delle province più care d'Italia - conclude la nota - è già un sacrificio che spesso non regala la massima serenità quando si è costretti a fare i conti a fine mese con affitti, mutui e altre spese necessarie per vivere".