Detenuta incinta sta male in carcere: bimbo nasce morto

Una donna incinta, detenuta a San Vittore, è stata portata in ospedale dopo essersi sentita male, ma il bambino è nato morto. La triste vicenda nei giorni scorsi dopo che lo scorso 30 maggio è entrata in vigore l'ordinanza della Procura di Milano che rende obbligatorio l'ingresso negli istituti penali di donne gravide o con figli fino a un anno in presenza dell’ordine di esecuzione di un arresto.

La morte del piccolo, appena nato all'ospedale Niguarda di Milano, dove la madre era stata portata dopo il malore, è diventata oggetto di un'interrogazione alla ministra della Giustizia Marta Cartabia fatta dai deputati del Partito democratico in commissione Affari sociali alla Camera. Al centro il tema della carcerazioni delle mamme. A denunciare l'episodio, vissuto da una 34enne rom portata in carcere per furto, è stata l'associazione Antigone. In corso le indagini dei magistrati per fare chiarezza su quanto accaduto.

La nuova ordinanza della Procura, che aveva suscitato la protesta della Camera Penale, prevede per madri incinta o con bimbi piccoli una permanenza in carcere breve, solitamente non oltre 24 ore, nell'attesa che, come prevede il codice penale, il Tribunale di sorveglianza prenda atto delle condizioni che impediscono alle donne (e ai loro figlioletti) la permanenza dietro le sbarre.

Antigone, così come il Garante dei diritti delle persone detenute, sottolineano come questa carcerazione obbligatoria, seppur breve, è da evitare perché in carcere non c'è un servizio di ginecologia. Oltretutto, come è stato fatto notare alla Procura, il provvedimento viola i diritti dell'infanzia (oltre che comportare costi che sarebbero evitabili). I parlamentari del Pd hanno chiesto alla ministra Cartabia "quali misure intende adottare affinché tali accadimenti non si verifichino più".