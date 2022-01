I detenuti di Bollate che rischiano di perdere il lavoro

Alcuni sono già in cassa integrazione. Altri stanno finendo i progetti, che però saranno gli ultimi. Rischiano seriamente di perdere il lavoro i trenta detenuti del carcere di Bollate che da anni sono impiegati in un call center per offrire servizi telefonici.

La firma sull'iniziativa, partita nell'ormai lontanissimo 2017, è quella della cooperativa sociale "Bee.4 Altre menti", che si pone l'obiettivo di reinserire nel mondo lavorativo e sociale che si trova nella casa di reclusione meneghina, da sempre considerata un modello d'eccellenza nella gestione dei detenuti. È stata la stessa coop, in una nota, a spiegare che dal prossimo 31 marzo si chiuderà il contratto che legava il carcere con WindTre.

A quel punto, e il destino sembra ormai segnato, i trenta lavoratori si troveranno senza un'occupazione. "Di questi una dozzina sono già in cassa integrazione a zero ore e altri, prima di fermarsi, stanno portando a termine le attività. Stano cercando di ricollocarne alcuni, ma è dura", ha ammesso Marco Girardello di Bee.4. C'è stato qualche tentativo di "costruire una interlocuzione con Windtre Italia per ragionare sulle conseguenze" dello stop al progetto ma sembra che non abbiano portato a grandi risultati.

Il colosso delle comunicazioni, infatti, non avrebbe dato "risposte alle nostre richieste di confronto", hanno chiarito da "Bee.4", facendo riferimento soltanto "alle difficoltà che l'azienda stava incontrando alla luce dell'importante numero di clienti persi nel corso degli ultimi anni, difficoltà che imponevano l'interruzione obbligata ed immediata".

"Siamo anche alla ricerca di qualche altro contratto - ha concluso Girardello - mentre gli assessori milanesi al welfare e al lavoro Lamberto Bertolé e Alessia Cappello hanno manifestato il loro interesse per la vicenda".