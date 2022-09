Lavori in corso: cambiano 4 linee Atm, le deviazioni

Largo agli operai. Da oggi, lunedì 12 settembre, fino a venerdì 16 settembre quattro linee di Atm saranno deviate per permettere i lavori di asfaltatura in via Farini. Le modifiche avverranno tutte nelle ore serali e la società di Foro Bonaparte ha già predisposto il nuovo servizio.

Lunedì 12 settembre, dopo le 21

Tram 4

Fa servizio tra Cairoli e Farini/Ferrari. Da questa fermata svolta in via Bassi, via Lambertenghi e fa capolinea in piazzale Lagosta. Nel tratto Lagosta-Maciachini-Niguarda è sostituito dai bus B4. Per proseguire in via Farini, in alternativa, linee 2 e 70.

Bus B4

In servizio solo lunedì 12/9 tra Niguarda e piazzale Lagosta (in corrispondenza del bus 60). Verso piazzale Lagosta ferma in via Ornato, via Achillini, via Graziano, Ospedale Maggiore, via Murat, via Lario e viale Zara. Verso Niguarda ferma in viale Stelvio, via Valtellina, Maciachini, via Valassina, via Murat, via D’Anzi e via Bauer.

Martedì 13 settembre, dopo le 21

Bus 82

La fermata di via Farini/viale Stelvio (direzione Bovisasca) è sospesa. Usear la fermata via Farini/viale Stelvio che si trova sulla corsia centrale, in corrispondenza delle linee 91, 92 e NM3.

Da martedì 13 a venerdì 16 settembre, dopo le 21

Tram 2

Fa servizio tra Negrelli e Farini/Ferrari. Da questa fermata svolta in via Bassi, via Lambertenghi e fa capolinea in piazzale Lagosta. Non percorre la tratta Farini/Ferrari-Bausan. Usare M5 tra Monumentale e Zara, poi filobus 92 tra Zara e Bausan.

Tram 4

Fa servizio tra Niguarda e Maciachini, dove fa capolinea. Non percorre la tratta Maciachini-Cairoli. Usare M3 e M5 tra Maciachini e Monumentale, i tram 12 o 14 tra Monumentale e via Cusani (Cairoli) oppure il bus 57 tra Lega Lombarda e Cairoli.

Bus 70

Nelle due direzioni non passa da via Farini, ma svolta in via Valtellina dove fa tre fermate, all’altezza di via Farini, viale Stelvio e via Galli. Fa la fermata di Maciachini all’altezza di via Imbonati.