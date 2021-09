Domenica mezzi Atm deviati a Milano, tutti i cambiamenti per bus e tram

Le deviazioni dei mezzi Atm previste per domenica 19 settembre per la "Polimirun"

Largo agli atleti. Domenica 19 settembre, per permettere il passaggio della Polimirun spring 2021, Atm modifhcerà il percorso di otto linee di tram e di nove bus. La corsa "firmata" Politecnico partirà da piazza Leo e si snoderà per 10 km, con la versione competitiva e non competitiva, per poi arrivare al Poli di Bovisa.

Per lasciare strada libera ai podisti, le strade saranno chiuse e i mezzi pubblici deviati. Ecco tutti i cambiamenti segnalati dalla stessa Atm e previsti tra le 7.30 e le 10.30.

Tram 1

Fa regolare servizio tra Roserio e Lazzaretto, poi prosegue fino al capolinea provvisorio di Ortica. Non percorre la tratta piazza Cincinnato-Greco. Bus sostitutivi tra Centrale M2 e Greco.

Tram 2

Fa regolare servizio tra Negrelli e Baiamonti, poi prosegue fino al capolinea provvisorio di Cenisio M5. Non percorre la tratta Farini-Bausan. In alternativa, usate la linea filobus 92.

Tram 4

Fa regolare servizio tra Parco Nord e Maciachini. Non percorre la tratta Maciachini-piazza Castello. In alternativa, tra Maciachini e Duomo usate M3 poi M1 fino a Cairoli.

Tram 5

Fa regolare servizio tra Ospedale Niguarda e Centrale M2. Non percorre la tratta Centrale M2- Ortica.

Tram 9

Fa regolare servizio tra Porta Genova e viale Monte Nero/5 Giornate. Poi segue un percorso alternativo fino a viale Molise, dove fa capolinea. Non passa da viale Premuda, viale Piave, Porta Venezia, Repubblica, Centrale. Tra 5 Giornate e viale Piave/Bixio usate linea 19.

Tram 10

Fa regolare servizio tra p.za 24 Maggio e Cenisio M5. Non percorre la tratta Cimitero Monumentale-Ferrari-Rosales-Monte Grappa-Monte Santo-Galilei-Filzi-Centrale-Ponte Seveso-Lunigiana. In alternativa, tra Cenisio e Garibaldi usate M5 e tra Garibaldi e Centrale M2.

Tram 19

Fa regolare servizio tra Castelli e piazza Ascoli. Non percorre la tratta piazza Ascoli-piazza Leonardo da Vinci-Pacini-Bottini. Fino a Lambrate usate il bus 45 da via Amadeo.

Tram 33

Fa servizio tra piazza Ascoli e Garibaldi. Non percorre la tratta Rimembranze di Lambrate-piazza Ascoli e Garibaldi-Lagosta. In alternativa, tra Garibaldi e Lagosta usate M5.

Bus 43

Fa regolare servizio tra piazza Firenze-piazza Clotilde e tra Rimembranze di Greco-Centrale. Non percorre via Melchiorre Gioia

Bus 60

Fa servizio tra largo Augusto-Castel Morrone/Gustavo Modena e tra Zara-Plinio/Abruzzi. Salta le fermate Adelaide di Savoia, via Eustachi e via Plinio.

Bus 61

Salta le fermate di piazza Ascoli e via dei Mille/Modena. Percorre via Verrocchio, piazza Novelli e via Modena.

Bus 62

Fa regolare servizio tra Teodosio-Piola M2 e Porta Romana M3-via Vanvitelli/Juvara. Non percorre la tratta viale Romagna-via Pascoli.

Bus 70

Fa regolare servizio tra Bruzzano e Maciachini, poi prosegue fino a Zara. Non percorre la tratta Farini-Ceresio. Tra Zara e Monumentale usate la M5.

Bus 78

Fa regolare servizio tra Bisceglie e piazza Caneva. Non percorre la tratta Principe Eugenio-Govone.

Filobus 90/91

Fanno regolare servizio tra Lotto M1-Piola M2 e tra Rio De Janeiro-Isonzo. Non percorrono viale Romagna tra Piola e largo Rio De Janeiro.

Filobus 92

Fa regolare servizio tra Bovisasca-Caiazzo e tra Isonzo-piazza Cappelli. Tra piazza Cappelli e viale Piceno/Modena fa le fermate sulla carreggiata laterale.

Bus 93

Fa regolare servizio tra Omero e piazzale Gorini. Non percorre via Ponzio, via Pacini, via V. Peroni, piazza Bottini.