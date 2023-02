Lavori in strada: 4 linee Atm deviano dal percorso, cosa cambia

Lavori in corso. Da martedì 7 a giovedì 9 febbraio è in programma l’asfaltatura di via Vigevano. Per questo motivo quattro linee Atm - due di tram e due di bus - devieranno dal proprio percorso, con la società di Foro Bonaparte che ha già organizzato il piano con le modifiche.

Per la linea 9 i "tram sono sostituiti dai bus B9 tra le fermate Porta Lodovica e Cantore", mentre "fanno normale servizio tra il capolinea Centrale e la fermata Porta Lodovica". I tram 10, invece, "sono sostituiti dai bus B9 tra le fermate piazzale Cantore e piazza 24 Maggio" e "fanno normale servizio tra il capolinea Lunigiana e la fermata Porta Genova".

I bus B9 - ha spiegato Atm - "fermano in viale Bligny, all’altezza del civico 12, Porta Lodovica - alla stessa fermata del tram 9 -, viale Col di Lana, piazza 24 Maggio, viale Gorizia prima di corso Colombo e in viale Coni Zugna prima di corso Colombo".

Modifiche anche per i pullman. I bus N25 "in direzione Centrale deviano e saltano le fermate tra piazzale Cantore e piazza 24 Maggio, percorrono viale Gorizia e fermano prima di via Vigevano, all’altezza del civico 24". I bus N26, in direzione Cadorna, "deviano e saltano le fermate tra via Vigevano viale Gorizia e viale Coni Zugna via Solari" mentre "passano in viale Gorizia e fermano prima di corso Colombo".