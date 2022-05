Il sindaco invia sms ai cittadini per la campagna elettorale ed esplode la polemica

I messaggi della discordia. Altra polemica politica a Sesto San Giovanni, in vista delle elezioni comunali che sceglieranno il nuovo sindaco. Il nuovo casus belli, dopo il "caso moschea", sono gli sms che il primo cittadino uscente - e ricandidato - Roberto Di Stefano ha inviato ai suoi cittadini.

"Ti aspetto domenica 8 maggio alle 18 al Parco Bergamella per l’apertura della campagna elettorale, con musica e salamella per tutti! Sindaco Di Stefano", si legge nei messaggi arrivati sui cellulari dei sestesi. Sui loro numeri privati. Almeno teoricamente.

"In questi giorni molti cittadini di Sesto San Giovanni hanno ricevuto un sms particolare sul proprio cellulare", si legge in una nota di Sinistra italiana, che alle urne sostiene Michele Foggetta, candidato del centrosinistra. Il dubbio è: come ha fatto Di Stefano, o il suo staff, a ottenere i numeri dei cittadini? "Ho ricevuto un messaggio da un numero, che poi ho scoperto essere del sindaco, che mi invitava all’apertura della campagna elettorale e mi sono stupito perché francamente io non ho mai dato il mio numero al sindaco e mi piacerebbe capire da dove abbia recuperato il mio numero personale di cellullare", il commenta di Vito Romaniello, cittadino di Sesto ed ex consigliere del Pd. Lui stesso ha spiegato di aver scritto al Prefetto per chiedere un chiarimento e accertare eventuali violazioni nel trattamento dei dati personali.

"Con il Gdpr, il Regolamento 679/2016, i titolari del trattamento devono identificare la base giuridica per cui trattano il dato personale e documentarla. In particolare - hanno ricordato da Sinistra italiana -, ai sensi dell'art. 5 del Gdpr i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. Una volta raccolti correttamente devono essere trattati in modo che non sia incompatibile con la finalità indicata".