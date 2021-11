Le auto di Diabolik in giro per Milano

Una bisarca con la mitica Jaguar E-type degli anni Sessanta e le Alfa Romeo della polizia di "Clerville". Hanno suscitato stupore e curiosità, in giro per Milano, le auto di Oldcar24 per il film Diabolik, interpretato da Luca Marinelli, con Miriam Leone e Valerio Mastandrea nella parte rispettivamente di Eva Kant e dell'ispettore Ginko.

Il primo capitolo del lungometraggio dei Manetti Bros ispirato al celebre fumetto uscirà nei cinema tra 2 settimane. Nel frattempo, però, si stanno già girando le scene del seguito. E le auto della città immaginaria di "Clerville" sono una parte importante della vicenda. Gran parte del film ha come ambientazione Bologna, ma ci sono scene anche a Trieste e in centro a Milano.