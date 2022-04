Come si deciderà il futuro di San Siro

Appuntamenti in presenza e online. Un lavoro di sei mesi. E una spesa non superiore ai 245mila euro per le casse di palazzo Marino. Il comune di Milano ha pubblicato sul proprio albo pretorio le linee guida per l'affidamento del dibattito pubblico sulla realizzazione del nuovo stadio che Inter e Milan vogliono costruire sotto la Madonnina. Dopo la discussione sull'ipotesi ristrutturazione, dopo le polemiche sull'indice volumetrico da ridurre - le nuove costruzioni previste dal masterplan sono eccessive rispetto alle regole - sembra essere arrivato il momento del dibattito pubblico, inizialmente non previsto ma in realtà obbligatorio per legge per interventi urbanistici di questa portata.

Il soggetto a cui verrà affidato il dibattito pubblico dovrà predisporre e gestire un piano di comunicazione e informazione al pubblico, organizzare e moderare incontri e dibattiti in presenza e online rivolti sia un'utenza generalista che specialistica, occuparsi della pubblicazione di un sito web dedicato con la documentazione consultabile da tutti e - si legge nel documento dell'amministrazione - predisporre una relazione conclusiva.

I candidati al ruolo di coordinatore devono presentare alla commissione esaminatrice che conferirà l'incarico un documento di progetto che illustri le principali tappe del processo e le modalità di comunicazione pubblica sul progetto di fattibilità e le tappe del dibattito Pubblico, incluso il calendario degli incontri. Dovranno poi illustrare le modalità di ascolto e partecipazione dei portatori di interesse e dei cittadini interessati a esprimersi sull'intervento, individuati attraverso una mappatura delle istituzioni, delle associazioni, dei gruppi e dei comitati attivi sul territorio, oltre che i temi da trattare nel corso del dibattito pubblico, con particolare riferimento alle questioni tematiche più controverse e conflittuali del Progetto di Fattibilità e dell'intervento in generale.

Dovranno esserci un minimo di quattro incontri fisici, di cui due dedicati al pubblico specialistico e due al pubblico generico, in spazi messi a disposizione dell'Amministrazione comunale; un minimo di quattro incontri digitali, di cui due dedicati al pubblico specialistico e due al pubblico generico, in un'aula digitale di discussione munita di dashboard interattiva, oltre che un evento pubblico finale con possibile fase di domande conclusiva.

L'obiettivo del comune, viene sottolineato, è di finire entro il 30 novembre 2022. E non è un dettaglio da poco perché Inter e Milano - che hanno più volte ventilato l'ipotesi di traslocare a Sesto - sembrano essere stanche di aspettare.