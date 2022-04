Nuovo stadio di Milano, ecco come si svolgerà il dibattito pubblico

Si delinea con maggiore precisione lo schema del dibattito pubblico che si effettuerà sul nuovo stadio di San Siro a Milano. Il capitolato d'appalto per l'organizzazione è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune e prevede una spesa massima di 245 mila euro, con una durata di circa sei mesi, in modo che si concluda entro la fine del mese di novembre del 2022.

Il dibattito verterà sulla proposta di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio (la 'cattedrale' di Populous) abbattendo il Meazza e aggiungendo altre funzioni commerciali nell'area tra via Tesio, piazza Axum e piazzale dello Sport. La proposta dei club ha già ottenuto da Palazzo Marino la dichiarazione di pubblico interesse (l'ultima volta il 5 novembre 2021). Prima che il dibattito inizi, i due club dovranno presentare un aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica che tenga conto del nuovo indice edificatorio (0,35 mq/mq) indicato dalla delibera del 5 novembre. Non si discuterà, quindi, del progetto esecutivo vero e proprio, non ancora pronto.

Il dibattito pubblico

Il capitolato appena pubblicato serve ad individuare un 'coordinatore del dibattito'. I candidati dovranno presentare le principali tappe del processo e le modalità di comunicazione pubblica. Ma anche le modalità di ascolto dei portatori d'interesse e dei cittadini interessati ad esprimersi. La prima tappa dovrà essere un evento di presentazione, con un intervento tecnico per illustrare il dossier. Dovranno poi essere previsti almeno quattro incontri fisici (di cui due dedicati ad un pubblico specialistico e due ad un pubblico generico), in spazi del comune di Milano, e almeno quattro incontri online, oltre ad un evento finale. Non dovrà mancare un sito web dedicato. Il coordinatore modererà gli incontri sia online sia fisici.