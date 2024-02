Perché c'era un enorme folla fuori da Tod's in Monte Napoleone

Avvistato Diego Della Valle in centro a Milano. Il patron di Hogan e Tod's si trovava in uno dei suoi negozi con la band sudcoreana Nct127. I fan hanno bloccato via Monte Napoleone. L'imprenditore è stato immortalato mentre usciva dalla boutique di Tod's della via della moda, dietro di lui il gruppo kpop. Della Valle si trova a Milano per la fashion week milanese.

Decine di persone si sono accalcate fuori dallo boutique per salutare Della Valle, tra loro tantissimi giovani in attesa dei Nct 127. L'Amministratore delegato dei due brand di moda si è fermato a salutare la folla sorridendo e stringendo mani. Della Valle, vedendo tantissimi giovani, si è lasciato andare a un commento ironico: "Andate a fare i compiti".

Nei giorni scorsi Diego Della Valle aveva risposto alla domanda se l'operazione di delisting da piazza Affari fosse finalizzata alla vendita in un successivo momento: "Non dobbiamo vendere niente, abbiamo un'azienda di famiglia con dei giovani che hanno voglia di fare questo mestiere, meglio di così". L'imprenditore era stato fermato fuori dalla sflata di Tod's.