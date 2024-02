Diego Della Valle in Monte Napoleone: decine di persone fuori Tod's

Avvistato Diego Della Valle in centro a Milano. La presenza del patron di Hogan e Tod's ha bloccato via Monte Napoleone. L'imprenditore stava uscendo dal negozio Tod's della via della moda. Della Valle si trova a Milano per la fashion week milanese.

Decine di persone si sono accalcate fuori dallo boutique per salutare Della Valle. L'Amministratore delegato dei due brand di moda si è fermato a salutare la folla sorridendo e stringendo mani. Della Valle, vedendo tantissimi giovani, si è lasciato andare a un commento ironico: "Andate a fare i compiti".

Nei giorni scorsi Diego Della Valle aveva risposto alla domanda se l'operazione di delisting da piazza Affari fosse finalizzata alla vendita in un successivo momento: "Non dobbiamo vendere niente, abbiamo un'azienda di famiglia con dei giovani che hanno voglia di fare questo mestiere, meglio di così". L'imprenditore era stato fermato fuori dalla sflata di Tod's.