Preso d'assalto l'"All you can eat" dei vestiti in viale Espinasse: lunghe code

Dopo il successo dello scorso anno, è tornata a Milano l'iniziativa "All you can wear". La giornata si è svolta a 'Di Mano in Mano' in viale Espinasse, sabato dalle 10 alle 19. In centinaia hanno affollato il marciapiede presentandosi ore prima dell'apertura. C'era una coda chilometrica lungo tutto l'isolato.

I clienti, per 18 euro, potevano riempire una borsa di vestiti "fino all'orlo". Non c'era limite al numero dei capi. Bastava che si riuscisse a far entrare tutto. A disposizione c'erano 31 bancali, con abiti vintage di seconda mano o dei fine stock. Alcuni avevano ancora il cartellino. Non mancavano abbigliamento per bambino e accessori come scarpe, borse, cappelli, costumi, federe, lenzuola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molti hanno sfruttato l'occasione per accaparrarsi abiti firmati che, a loro volta, verranno rivenduti su Vinted.