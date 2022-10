I dipendenti del comune 'in smart' al venerdì contro il caro energia

Non solo luminarie di Natale sottotono. Per contrastare il caro bollette Palazzo Marino si prepara anche a lasciare i dipendenti in smart working al venerdì. Ad annunciare questa possibilità lo stesso sindaco Beppe Sala.

Venerdì 7 ottobre la giunta discuterà il piano per il risparmio energetico, che dovrebbe essere presentato nel corso della settimana successiva. "Ne parliamo oggi in giunta", ha affermato il primo cittadino, a margine di un evento, specificando che non potrà partecipare alla riunione perché sarà all'inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi.

"Ne parlerà la vice sindaco Anna Scavuzzo, faremo delle cose aggiuntive rispetto al decreto del governo, certamente noi come comune ragioneremo sull'illuminazione, sulle luminarie natalizie. Poi insieme al Politecnico spiegheremo ai cittadini come si fa a risparmiare energia", ha aggiunto Sala. Nel programma anti caro energia c'è anche la proposta di far lavorare i dipendenti comunali da remoto ogni venerdì.

"Cercheremo di farlo - ha detto il sindaco a proposito di questa soluzione - ovviamente non generalizzato, perché non si può farlo per coloro che sono a contatto con i cittadini. I nostri palazzi e uffici cercheremo di isolarli per piani perché un po' di servizi devono rimanere attivi". Nei giorni scorsi Sala aveva anche risposto ai giornalisti a proposito delle luminarie per il prossimo Natale, chiarendo come ci saranno ma con orari ridotti e allestimenti a led e più contenuti rispetto al solito.