Diretta funerali di Berlusconi in Duomo

È tutto pronto il grande allestimento per i funerali di Stato concessi all'ex premier Silvio Berlusconi, morto al San Raffaele a 86 anni. La capienza massima in Duomo sarà di 20mila persone, con un imponente sistema di sicurezza. Qui tutti i particolari

Ci saranno politici di spicco e capi di Stato stranieri: 32 esponenti di governo, i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, Umberto Bossi e, in rappresentanza delle regioni, Massimiliano Fedriga. Alla cerimonia parteciperà il presidente del Ppe Manfred Weber, mentre è improbabile che ci sia la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ufficialmente impegnata a Strasburgo per la plenaria. Ci sarà invece, in rappresentanza della Commissione Ue, Paolo Gentiloni. Ai funerali parteciperanno i due ex premier tecnici Mario Draghi e Mario Monti. Saranno presenti il premier ungherese Orbán, l’emiro del Qatar e il presidente dell’Iraq.