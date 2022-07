Che ci fa il dirigibile Goodyear sul Duomo

Un immenso dirigibile con la sua classica forma allungata che solca silenziosamente il cielo. Un’apparizione quasi surreale, fuori dal tempo e dallo spazio, che non è di certo passata inosservata per tutti i cittadini che sabato, nel tardo pomeriggio, si trovavano in centro a Milano e che, alzando gli occhi, hanno visto comparire il “gigante buono” dei cieli, il mitico "pallone" Goodyear.

Dopo il ritorno in Italia dello scorso anno, il dirigibile è arrivato nuovamente nel capoluogo per sorvolare quei luoghi che hanno reso la città meneghina famosa in tutto il mondo: Piazza del Duomo, Castello Sforzesco e tanti altri.

"Il dirigibile Goodyear - spiegano dalla società in una nota - è un’icona dei cieli, 'invitato d’onore' nelle più importanti città a livello globale, per effettuare spettacolari riprese e trasmissioni dall’alto: la notte degli Oscar, le finali di NBA, il Superbowl, la 24Ore di Le Mans, solo per citarne alcuni". Questa volta è in Lombardia per riprendere una delle tappe del Fia World Endurance Championship, che si tiene domenica a Monza.

"Siamo felici di accogliere di nuovo il passaggio del dirigibile Goodyear in Italia, che ormai sta diventando un appuntamento fisso del mese di luglio - ha commentato Elena Versari, Gm consumer di Goodyear Italia -. È bellissimo vedere la sorpresa e lo stupore di chi, alzando gli occhi, è riuscito a vedere, in una città importante come Milano, il dirigibile Goodyear: un vero e proprio ambasciatore dei valori del nostro marchio, ma anche degli eventi più importanti di motorsport, e non solo, al mondo".