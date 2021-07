C'è un dirigibile nei cieli di Milano, cos'è

Meravigliospo ospite nei cieli di Milano. Sabato, il mitico dirigibile Goodyear ha infatti sorvolato il capoluogo meneghino dopo essere decollato da Vairano di Vidigulfo. La presenza dello storico Blimp chiaramente non è sfuggita a moltissimi milanesi, che hanno immortalato il momento con il naso all'insù.

Il dirigibile Goodyear mancava da Milano da oltre 10 anni e quello di sabato è un evento molto particolare. Con le sue spettacolari apparizioni, il dirigibile rappresenta una vera e propria icona a livello globale, tanto più che, ormai, questi "bestioni del cielo" sono più unici che rari.

Il dirigibile oggi è utilizzato per effettuare riprese aeree di eventi di grandissimo richiamo - come Superbowl, Notte degli Oscar, 24 Ore di Le Mans -, funzionando al tempo stesso come importante ed efficace mezzo di comunicazione. Sono passati oltre 110 anni da quando Goodyear, una delle più note aziende di pneumatici al mondo, ha inaugurato il suo dipartimento di volo. All'inizio la divisione fu creata per i rivestimenti degli aerei, ma dal 1912 Goodyear iniziò a costruire e a volare con i propri dirigibili. Quasi 50 anni anni fa, il dirigibile di Goodyear fece il primo viaggio in Europa: era il modello GZ20A, denominato "Europa". Si librò nell'aria per la prima volta nel 1972 a Cardington, in Inghilterra.

Il Blimp è lungo circa 75 metri, come due balenottere azzurre. Per farlo decollare ci vogliono 3 addetti a terra; può toccare i 125 km/h e l'altezza di crociera è di circa 300 metri. A bordo può portare due piloti e un massimo di 14 passeggeri. Il primo prototipo venne creato in Usa nel 1917. Fino al 1955, era stato utilizzato solo per il trasporto di ricambi aerei. Da quell'anno andò in tv: trasmise le prime immagini durante un programma in diretta nazionale. E non è solo intrattenimento e spettacolo: nel 1989, un devastante terremoto colpì la città di San Francisco. Il Blimp Columbia, che stava effettuando riprese aeree delle World Series di baseball, diventò un mezzo di soccorso per aiutare la popolazione.

Adesso il passaggio su Milano e la Lombardia per la 6 ore di Monza, la seconda tappa del Wec, il campionato Mondiale Endurance.