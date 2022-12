Il Comune di Milano vende diritti di edificabilità per le zone più periferiche

Almeno 13,6 milioni di euro entreranno nelle casse del Comune di Milano attraverso un bando di vendita di diritti di edificazione generati da aree di proprietà del Comune di Milano in cui edificare non è consentito. Si tratta di un pacchetto di 32mila metri quadrati di superficie 'teorica' edificabile. I diritti sono posti in vendita in 160 lotti di 200 mq ciascuno.

Le offerte sono ammesse per massimo 10 lotti ciascuna. I diritti possono essere poi utilizzati in parti della città decentrate, per le quali il piano di governo del territorio prevede processi di riqualificazione di aree e di risanamento di ciò che è già costruito.

Il valore unitario, per metro quadrato, del diritto edificatorio è di 427 euro come base d'asta, mentre per un singolo lotto (2mila metri quadrati) è di 85.400 euro. Questa cifra potrà essere innalzata con l'offerta al rialzo. La scadenza per presentare offerte è il 3 febbraio 2023, mentre le buste saranno aperte il 6 febbraio 2023.