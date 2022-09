Una serata a Milano con dibattiti e performance per il diritto all'aborto

Dibatti e performance sul diritto all'aborto mercoledì 28 settembre, a partire dalle 19, alla Santeria di viale Toscana 31 a Milano, nella giornata internazionale dell'aborto sicuro. "Nonostante la legge 194 - si legge in una nota - questo diritto è tutelato ben poco e addirittura affossato in alcune Regioni. Sarà un momento di confronto sulla situazione attuale, in Italia e nel mondo, e su ciò che c'è da fare nell'immediato futuro per reclamare l'accesso ad un aborto sicuro e informato".

Gli ospiti saranno Giulia Crivellini (tesoriera di Radicali Italiani e promotrice di 'Libera di abortire'), Vittoria Costanza Loffi (responsabile della campagna 'Libera di abortire'), Francesca Tolino (atttivista e testimonial della campagna), Giorgia Soleri (attivista), Alice Merlo (attivista), Diana de Marchi (consigliera comunale del Pd) e Paola Bocci (consigliera regionale del Pd). La performance sarà a cura della Compagnia Trepiede.

La prenotazione si può effettuare attraverso Eventbrite.