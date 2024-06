Disabili allo stadio: "Quasi impossibile avere i biglietti, dateci gli abbonamenti"

Dopo i concerti, le partite di calcio. Il tema? La partecipazione di spettatori disabili. Pochi posti riservati, complicato ottenere i biglietti. Una presa di posizione arriva ora da parte di tre ragazzi, Simone, Alessio e Andrea, tifosissimi dell'Inter, che si scontrano da anni con un sistema che li costringe a corse contro il tempo per assicurarsi i posti disponibili, e ora hanno lanciato una petizione su Change.

"Chiediamo - si legge in una nota - di migliorare il sistema di accrediti della società Internazionale Football Club, ovvero il modo che noi abbiamo per ottenere dei biglietti". Attualmente occorre effettuare una registrazione alla piattaforma ufficiale, fare login al portale dedicato ai disabili e prenotare la singola partita. Semplice? No, perché "tutto questo deve avvenire in 10 secondi netti, altrimenti i posti si esauriscono e non c'è più possibilità di andare allo stadio".

La richiesta? Anzitutto che i posti destinati alle persone in carrozzina siano divisi tra abbonamenti stagionali e prenotazioni alle singole partite, sottoposte a un minimo pagamento simbolico o ridotto. Un sistema che, secondo i tre ragazzi, sarebbe più inclusivo e faciliterebbe la procedura a chi, come loro, è iscritto a un Inter Club e vuole assistere a tutte le partite del campionato.