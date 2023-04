Milano, più di 10mila minori seguiti dal comune: "Cresce il disagio"

Sono 10.390 i minori seguiti dai servizi sociali del comune di Milano, il 5.1% del totale della popolazione milanese compresa in quella fascia d’età. Sono i dati emersi nell’ambito della commissione welfare e Salute che si è tenuta mercoledì alla presenza dell’assessore Lamberto Bertolé. “Uno dei temi nuovi di questi ultimi 10, 15 anni - ha spiegato Bertolé - è l’aumento della povertà minorile e della fatica economica delle famiglie con minori che sono diventate le fasce più a rischio”.

In particolare, ha aggiunto l’assessore, “dai dati emerge come il 47.9% dei minori presi in carico dai servizi sociali rientri nella fascia d’età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Questo ci dimostra che il disagio adolescenziale si sta accentuando con molta forza negli ultimi anni e ci porta a riaffermare che il nostro lavoro deve essere sempre più in rete con le altre istituzioni e in particolare con la parte sanitaria che deve essere sempre più integrata”.

Tra i bisogni più frequenti espressi dalle famiglie ai servizi sociali l’affiancamento relazionale, il sostegno alla genitorialità e la necessità di protezione. Nel 57% dei casi il progetto personalizzato di presa in carico viene chiuso in massimo due anni. Solo nel 20% dei casi - si tratta per lo più di situazioni di abusi e maltrattamenti che richiedono interventi più complessi - viene richiesto un tempo molto lungo, dai 4 ai 7 anni.