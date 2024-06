Mezz'ora d'aria, il disco (con videoclip) dei detenuti di Bollate

Un disco ideato e realizzato all'interno delle mura del carcere. Si chiama 'Mezz'ora d'aria' ed è stato registrato all'interno dell'istituto di reclusione di Bollate. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Rude Records, casa discografica milanese con sede ad Assago, e Cooperativa Articolo 3 che dentro al carcere lavora da anni. L'idea è arrivata dopo una giornata organizzata dall'etichetta dentro l'istituto, un momento di volontariato che si è trasformanto in un'iniziativa durata circa un anno. I ragazzi di Rude Records hanno incontrato i detenuti di Bollate e hanno insegnato loro tutto quello che c'è dietro la creazione di un album musicale. A partire dall'allestimento di una sala di registrazione.

Nasce così 'Mezz'ora d'aria', disco rap al quale hanno partecipato una dozzina di detenuti del Quarto reparto. Un'attività che li hai visti coinvolti nel concreto, ha insegnato loro non solo un mestiere ma anche la disciplina e i sacrifici che esso richiede. Il disco racconta le esperienze e i sogni di chi ha partecipato, le diversità di ognuno di loro, la multiculturalità e, al contempo, le cose che hanno in comune. Tra i brani quello che sta più a cuore a tutti, come hanno spiegato nella puntata di Milano Racconta, è la 'Posse' canzone corale con l'intervento di tutti, proprio tutti i partecipanti.

La supervisione e la direzione artistica sono a cura di Stefano Aschieri, di Rude Records, che ha descritto il progetto come "il più intenso e complesso" mai seguito. Ma anche soddisfacente. Proprio per la "Posse" è stato realizzato anche un videoclip, disponibile su YouTube, a cura di PandaHouse Production e registrato all'interno del carcere di Bollate. I ricavi del disco saranno devoluti a Cooperativa Articolo 3 per sostenere le attività dello studio di registrazione in favore dei detenuti che avranno la possibilità di fare musica anche a percorso concluso.