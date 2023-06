Il discorso di Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti Mediaset

È tornato a rivolgersi ai dipendenti di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Dopo la fine dei funerali del padre, celebrati in Duomo a Milano, ha parlato ai collaboratori del gruppo all'interno dello Studio 20 di Cologno Monzese, quartier generale del gruppo, dove tutta la squadra lo ha aspettato al termine della funzione.

"Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza - ha detto Pier Silvio -. Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un'azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita". Questo, secondo il secondogenito dell'ex premier, sarebbe l'unico modo per rendere omaggio a Berlusconi, continuando sulla strada da lui tracciata in questi anni.

"Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati", ha aggiunto Pier Silvio. "Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà".

Non è la prima volta che l'amministratore delegato di Mfe (Media for Europe) si rivolge ai suoi dipendenti. Il giorno dopo la morte del padre aveva inviato a tutti i dipendenti una lettera.