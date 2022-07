Chiude la discoteca: "Siamo stufi dei vostri fra e bro, avete rotto il c***o"

Niente più serate, niente più eventi alla discoteca Village summer disco di Varese. Il motivo? Uno solo, i clienti arroganti: ex 16enni che sono diventati maggiorenni durante la pandemia; ragazzini che non vogliono rispettare la fila davanti all'ingresso, non rispettano i buttafuori e creano in tutti i modi il terreno ideale per scatenare tafferugli.

A mettere nero su bianco la decisione è stato il proprietario attraverso una nota pubblicata sul profilo Facebook della discoteca nella giornata di domenica 24 luglio. "Al di là di qualsiasi vostra deduzione, interpretazione o invenzione non abbiamo chiuso perché ci mancano i permessi, perché ci hanno fatto chiudere, perché è successo qualcosa di irreparabile o perché non funziona l’impianto o per problemi tecnici come in precedenza abbiamo annunciato. Abbiamo chiuso perché ci avete rotto il c***o!".

"Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza, la vostra maleducazione la vostra ignoranza, la vostra mancanza di rispetto per chi lavora, il vostro tutto dovuto, le vostre attese al cancello per ore aspettando uno sguardo amico per non pagare, per bere gratis, per sentirsi protagonisti con un bracciale del privé, siamo stufi del vostro 'fammi il drink carico', il vostro 'Bro', il vostro 'Zio', il vostro 'Fra' quando non sappiamo nemmeno chi siete - ha continuato -. Siamo esausti dei vostri documenti falsi, quelli sul telefono, le vostre denunce di smarrimento, i vostri sono amico di...".

Il post ha fatto il giro della provincia di Varese e del Nord Italia. Questo perché il Village è uno dei pochi locali della provincia, a due passi dalla Schiranna (sul lago di Varese) e conta circa una trentina di dipendenti.