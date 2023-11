Milano vuole il disegno di Leonardo che costa troppo per il Louvre

Il Louvre aveva offerto 10 milioni, ma il proprietario li ha rifiutati e metterà all'asta un prezioso bozzetto attribuito a Leonardo da Vinci, sperando di 'piazzarlo' ad almeno 17 milioni. E l'Italia si è subito messa in moto: lo "studio per il martirio di San Sebastiano" (questo il titolo del disegno) fa gola al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. L'esponente del governo, parlando con l'Adnkronos, ha assicurato che il ministero "verificherà tutte le strade possibili, incluso il coinvolgimento di soggetti privati e mecenati, per avanzare un'offerta d'acquisto e destinare l'opera a un grande museo pubblico italiano". Questo a patto che l'attribuzione a Leonardo venga confermata.

E la città di Milano sarebbe pronta a ospitare il bozzetto. Il sindaco Beppe Sala, a margine di un incontro in Camera di commercio coi consoli stranieri, ha rivelato di averne parlato con Sangiuliano: "Gli ho detto che saremmo molto felici di ospitarlo nel caso si vinca". Ma dove? A Brera, molto probabilmente, oppure a Palazzo Citterio, ha fatto sapere il sindaco.

La vicenda

Il disegno sarebbe il terzo ritrovato degli otto menzionati da Leonardo nel 'Codex Atlanticus' conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. La storia del bozzetto, che raffigura il martire San Sebastiano legato a un albero, e sul retro alcune note e diagrammi sulle ombre, è alquanto tortuosa. Partiamo dalla fine: nei giorni scorsi, il tribunale amministrativo di Parigi ha ordinato al ministero della cultura francese di rilasciare un "certificato di esportazione", dopo anni di disputa tra il proprietario dell'opera e il ministero stesso. Tutto era iniziato nel 2016, quando il proprietario (che sembra sia un medico di circa 80 anni in pensione) avrebbe voluto mettere il disegno all'asta, presso la casa Tajan, e per questo aveva richiesto un certificato di esportazione, che però il ministero aveva negato, ritenendo che il disegno fosse "tesoro nazionale", e offrendo 10 milioni per l'acquisto, per conto del Louvre.

Ma l'uomo aveva rifiutato tale offerta. In seguito, due specialisti (uno nominato dal ministero, l'altro dal proprietario) avevano valutato il bozzetto per 17 milioni, e il ministero aveva chiarito nel 2020 che non avrebbe avuto intenzione di spendere quei soldi. A quel punto l'uomo aveva chiesto nuovamente il permesso di esportare il bozzetto. Era quindi intervenuta l'allora ministra della cultura Roselyn Bachelot, cercando di far desistere l'uomo dall'esportazione e chiedendogli di giustificare il possesso, riferendo alcune ipotesi secondo cui il disegno sarebbe stato oggetto di furto in passato. Il proprietario (che sostiene di avere conservato per 50 anni il foglio in una scatola, dopo averlo ereditato dal padre) ha contestato l'accusa di furto senza ottenere risposta, e a quel punto si è rivolto al tribunale amministrativo, che gli ha dato ragione sull'esportazione.

Ma, per Sgarbi, il bozzetto non è di Leonardo

Resta ora da stabilire (per la parte italiana, almeno) se il bozzetto sia realmente opera di Leonardo. Alcuni esperti ne sono convinti, ma Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura e critico d'arte, è sicuro del contrario. Definisce "modesto" il disegno e afferma che "qualche cieco, se non malintenzionato, lo ha attribuito a Leonardo da Vinci". Secondo Sgarbi, la Francia è pronta, senza rimpianti, a perdere il disegno, dando il via libera all'esportazione. Il critico definisce "sprovveduto chi lo volesse acquistare, anche a un centesimo della cifra richiesta". Come Sgarbi, altri esperti rifiutano l'attribuzione, affermando ad esempio che le proporzioni anatomiche sono meno precise di quelle solitamente riscontrabili nelle opere di Leonardo.