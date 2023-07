C'è un piano per disinfestare Milano dalle zanzare

Parchi, centri estivi, tombini e cimiteri. Sono i luoghi dove il personale di Amsa è in azione per debellare le zanzare. In accordo con il Comune, la società ha messo a punto un calendario di interventi sia adulticidi, ovvero per eliminare gli insetti adulti, sia larvicidi, per limitare la popolazione uccidendo le larve.

Da Palazzo Marino hanno stabilito quali sono le aree da disinfestare, che vanno da quelle scolastiche a quelle comunali, passando, naturalmente per il verde pubblico. La disinfestazione, spiegano da Amsa, va avanti tutto l'anno, con attività anche a marzo e novembre. A luglio un ciclo dura tra i dieci giorni e le due settimane. Per quanto riguarda giardini e parchi si è arrivati al quinto intervento. A questi lavori si affiancano quelli mirati contro la zanzara tigre nei microfocolai di infestazione presenti nelle aree pubbliche.

Per rendere ancora più efficace la disinfestazione, Amsa ha anche stilato un decalogo per i cittadini, da applicare nei condomini e nelle abitazioni private. Per evitare di far proliferare le zanzare si consiglia di evitare qualsiasi ristagno d'acqua, anche in vecchi pneumatici o barattori, svuotare bidoni e cestini per i rifiuti, eliminare l'acqua degli umidificatori dei caloriferi una volta spento l'impianto di riscaldamento, svuotare periodicamente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento.

Amsa campagna per la disinfestazione

Il calendario

Per quanto riguarda il verde pubblico, il 14 luglio volgerà a termine il quinto ciclo di disinfestazione delle zanzare. I successivi proseguiranno per tutta l'estate, fino al 27 settembre. Questo mese ci si concentra inoltre sui centri estivi, con il secondo ciclo in chiusura il 23 luglio. La lotta alle zanzare non si ferma nemmeno nei cimiteri comunali (fino al 2 ottobre), nelle scuole (24 settembre) e negli edifici del Comune (4 settembre).