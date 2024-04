"La dispersione scolastica in alcune scuole della periferia di Milano è superiore alla Campania"

"In alcune scuole delle periferie delle grandi città del Nord, in particolare Milano e Torino ma non solo, la dispersione scolastica inizia a essere talmente alta da essere persino superiore a quella della Campania. E un terzo dei ragazzi stranieri fallisce con il suo percorso scolastico. La dispersione del 30 per cento è una roba pazzesca. Non c'è una dispersione di questo tipo in Europa". L'ha detto a Lodi, presentando il suo ultimo libro "La scuola dei talenti", il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

"Quindi - ha proseguito - noi dobbiamo intervenire. Così come siamo intervenuti con l'Agenda Sud: il primo piano strategico mai pensato per il Mezzogiorno. Studiato insieme con l'Invalsi. Perché non basta, semplicemente, dare un po' di soldi, come si faceva prima, per l'inclusione a un po' di scuole. In certe zone la didattica non è semplice. E, in certe zona, bisogna innanzitutto portare i ragazzi a scuola. Perché questo è il primo passaggio".

La dispersione scolastica in Italia

In Italia la dispersione scolastica ha una delle incidenze più elevate del continente (12,7%) dopo solo la Romania (15,3%) e la Spagna (13,3%). Nonostante i progressi registrati, l'obiettivo del 9% entro il 2030 stabilito dalla Ue appare lontano. Inoltre, la percentuale dei cosiddetti Neet nel nostro Paese (ossia dei 15-29enni che non studiano e non lavorano), raggiunge il 23,1% (mentre la media Ue è del 13,1%).

L'11,5% degli studenti ha abbandonato senza ottenere diploma superiore nel 2022 (ultimi dati disponibili): tra i 18 e i 24enni, nel 2022, l’11,5 per cento ha abbandonato precocemente gli studi, senza conseguire un diploma secondario superiore. In questo caso, il distacco con l'Ue in un decennio si è ridotto da 4,7 punti percentuali a soli 1,9. L’incidenza degli abbandoni è superiore di oltre 4 punti tra i maschi rispetto alle femmine e, sul territorio, sfiora il 18 per cento nelle Isole.