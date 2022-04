Distacco della placenta al 9 mese: mamma e figlia salvate in ospedale

Dalla paura al sospiro di sollievo più bello. Grazie alla prontezza e alla preparazione dei medici. Storia a lieto fine nei giorni scorsi all'ospedale di Rho, dove una mamma e la sua bimba sono state salvate con un intervento d'urgenza dopo che lei - Giovanna, 30 anni - ha avuto un improvviso distacco della placenta alla 37esima settimana di gravidanza, un evento raro che può avere conseguenze fatali per il nascituro e la madre.

La 30enne, che era in casa, ha subito chiesto l'intervento del 118 e i soccorritori, dopo aver verificato le condizioni della donna, hanno allertato la sala parto dell’ostetricia ginecologia di Rho, dove i medici hanno fatto in modo che tutto andasse per il meglio.

"La grande efficienza, prima dei soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente, poi dello staff del pronto soccorso, e infine dell’equipe di ostetricia, ha permesso di salvare la vita di una mamma e della sua bambina", ha scritto il governatore lombardo Attilio Fontana in un post pubblico su Instagram per celebrare la bella notizia.

"Giovanna e Cloe salvate dalla ginecologa Florinda Ceriani, la collega Beatrice Lacelli, l’ostetrica Sara Pellecchia, le anestesiste Tatiana Rizzi e Francesca Riva e la neonatologa di guardia. Una storia di ottima sanità a lieto fine, tutta al femminile", ha sottolineato il presidente della regione. Adesso mamma e figlia sono a casa e stanno entrambe bene. "Brave. Grazie. Tanti auguri a Giovanna e alla piccola Cloe", il saluto di Fontana.