La storia del distributore di benzina che nascerà (forse) sui pozzi dell'acqua

Una pompa di benzina sui pozzi di acqua potabile. Succederà, forse, in via dei Missaglia a Milano, dove nel 2018 erano iniziati i lavori per la costruzione di un distributore a marchio Q8. Dopo un ricorso del "comitato difesa ambiente zona 5", il Tar aveva dato ragione ai cittadini e aveva fermato il cantiere, ma poco dopo era arrivato il contro ricorso di comune e azienda. Adesso è arrivato il momento della verità perché l'8 maggio ci sarà l'udienza al Consiglio di Stato.

"La lunga e assurda vicenda del cantiere Q8 in Via dei Missaglia è a un punto di svolta", si legge in una nota del comitato, che per l'8 aprile ha annunciato un presidio davanti a palazzo Marino. "Il 'giardino delle promesse mancate' è il nome che abbiamo attribuito alla zona contesa che fu data in permuta dal Comune alla Q8 con l’autorizzazione per realizzare un distributore. I lavori sono stati avviati nel 2018 abbattendo gli alberi di un’area verde di circa 2000 metri quadrati che fungeva da piccolo polmone e barriera tra l’abitato e la trafficata Via dei Missaglia. Nel 2019 una sentenza del Tar, accogliendo il ricorso del comitato di residenti, ha bloccato i lavori e censurato le autorizzazioni con la motivazione che: non si possono - per legge - edificare distributori di carburante sopra i pozzi di captazione dell'acqua potabile", la ricostruzione degli attivisti che si battono contro il progetto.

"Nonostante ciò, Q8 e comune hanno presentato appello al Consiglio di Stato per ribaltare la sentenza, nel frattempo l’area è rimasta abbandonata e in condizioni di degrado", sottolineano dal comitato. "I cittadini nel corso di questi anni hanno organizzato numerose iniziative e sollecitato l'amministrazione comunale, ma malgrado la volontà espressa dal Comune di tornare in possesso dell’area e di destinarla a verde pubblico, e una trattativa in tal senso in corso con la Q8, in cinque anni non è stato concluso alcun accordo".

"Se tale è l’intenzione del comune, è inspiegabile come non metta in atto azioni concrete e prese di posizione coerenti anche in sede giudiziaria, ritirandosi immediatamente dalla causa. I cittadini - concludono dall'associazione - vengono lasciati da soli nella difesa dell'ambiente".