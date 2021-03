Milano, incivili buttano un divano nei Navigli: "Forse non sanno che ritiriamo i rifiuti gratis"

Evidentemente devono aver scambiato i Navigli per una discarica. Devono aver pensato che il modo più facile per liberarsi di quell'oggetto ingombrante fosse buttarlo, letteralmente, nelle acque - limpide - del canale meneghino.

Incivili in azione a Milano, dove nelle scorse ore qualche vandalo ha pensato bene di gettare un vecchio divano nero all'interno dei Navigli. Il sofà, di pelle e ormai un po' consumato, è stato recuperato dall'associazione "Angeli dei Navigli", un gruppo di canoisti che - raccontano loro stessi - si è posto l'obiettivo di "far vivere i Navigli in maniera sana lavorando attivamente per mantenerli puliti".

Chiaramente, appena hanno visto il loro canale sporcato, non ci hanno pensato due volte e si sono organizzati per recuperare il divano dall'acqua. "Abbiamo contattato un po' di volontari. Ci siamo trovati e facendo venire anche Riccardo Dell'Orfano con la sua fisarmonica a tenerci compagnia. Il divano é già stato conferito ad Amsa e, soprattutto é stato emozionante come tutti i presenti facessero il tifo per noi, come se tutta la città non vedesse l'ora di cancellare quella profanazione", hanno poi raccontato gli "angeli".

La stessa Amsa, su Facebook, ha voluto ringraziare i volontari e tirare sarcasticamente le orecchie agli incivili. "Grazie a Simone Lunghi e all’associazione Angeli dei Navigli per averci aiutato, ancora una volta, recuperando un rifiuto ingombrante dalle acque dei Navigli. Chi ha gettato il divano nel nostro Naviglio Grande - hanno scritto dalla società - forse non è a conoscenza del servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti che Amsa mette a disposizione dei cittadini di Milano. Accedere al portale e prenotare gratuitamente il ritiro è l’unico sforzo che bisogna fare". Di sicuro meno impegnativo, e più civile, dello sforzo necessario per sollevare un divano e buttarlo in acqua.

Foto - Il divano recuperato dagli 'Angeli dei Navigli'