Area B, Sala al centrodestra: "Danno numeri a caso per confondere la gente"

Reagisce duramente il sindaco di Milano Beppe Sala alle polemiche su Area B di questi giorni. E accusa il centrodestra di "dare numeri a caso" quando parla di un milione di automobili che non potrebbero più entrare nel capoluogo.

"Ho sempre detto che i nuovi divieti di Area B sono nel mio programma", ha affermato Sala a margine dell'apertura del Verde e Blu Festival: "Fontana invita a non buttarla in politica in campagna elettorale ma mi pare che siano loro i primi a farlo. Soprattutto la cosa che mi scoccia è che danno dei numeri a caso, tanto per confondere la gente".

Il primo di ottobre entrano in vigore i divieti d'accesso all'Area B per i diesel euro 4 e 5. Una misura già prevista (rimandata di un anno per la pandemia covid) che sta creando polemiche tra gli esponenti politici, nonché richieste di un ulteriore rinvio. "Ieri - ha concluso il sindaco - ho sentito dire che un milione di lombardi non potranno entrare a Milano. Ma i numeri di Area B sono i seguenti: ci sono ogni giorno 400mila ingressi e, di questi, un pochino più del 10 per cento riguarda i nuovi divieti".