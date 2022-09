Area C, come ottenere la deroga a circolare dopo il 1° ottobre 2022

Inizia a fare discutere il provvedimento del Comune di Milano con cui, dal primo ottobre 2022, scatteranno nuovi divieti per Area C e Area B. In particolare, ai residenti dentro Area C non piace il fatto che perderanno gli ingressi ridotti a cui avrebbero diritto fino a fine anno. Sotto accusa la scelta di vietare l'ingresso ai diesel euro 5, corrispondenti a veicoli che, da molti, non vengono considerati troppo 'vecchi'.

Barcamenarsi tra le regole specifiche per ogni classe di veicolo, considerando anche che non si tratta di regole sovrapponibili per le due aree e che le tempistiche sono spesso differenti, è complicato. Fatto sta che Palazzo Marino ha deciso di consentire la deroga soltanto ai residenti a Milano che dimostrino di avere in corso un contratto per l'acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di un altro veicolo, per sostituire quello soggetto al divieto.

La deroga è possibile per i diesel euro 5 di privati, taxi e noleggio con conducente. La condizione è che il contratto per il nuovo veicolo deve essere stato firmato entro il 14 settembre 2022. La deroga vale fino alla consegna del nuovo veicolo, ma non potrà andare oltre il 30 settembre 2023. In altre parole, bisogna essersi già mossi per procurarsi un'altra auto e si ha un anno di tempo per farsela consegnare.

Altrimenti la regola è chiara: in Area C non si entra più. Nemmeno i residenti, a quanto pare, possono uscire, perché poi non potrebbero rientrare. Il ticket ridotto di cui i residenti avevano diritto non sarà più consentito. Mentre si dibatte di queste regole, vale la pena ricordare che i divieti scatteranno dal primo ottobre 2022, ma avrebbero dovuto essere in vigore già l'anno scorso, e sono stati rinviati per la pandemia covid.