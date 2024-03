Stop alle moto Euro0 a Milano, Fdi chiede un confronto col comune

“Ho chiesto che venga convocata la commissione mobilità del Comune per un confronto tra l’assessore Censi e le associazioni di motociclisti su questa assurda misura che comporta pesanti criticità”. Lo ha spiegato Chiara Valcepina, consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia dopo la protesta dei motociclisti.

La questione ruota attorno alle moto più inquinanti: le due ruote Euro0 ed Euro1 (tutte quelle omologate fino al 2002), infatti, non potranno più circolare in Area B a partire dal primo ottobre 2024. Nel 2025 saranno poi fermati i motocicli Euro 2, e nel 2028 quelli Euro 3.

Le associazioni dei biker sabato pomeriggio sfileranno con i motocicli per Milano. "La sinistra, sull’onda di un estremismo green, va a penalizzare chi usa il motociclo per andare a scuola e lavoro, senza invece risolvere la questione di fondo, che richiede ovviamente una strategia concreta e graduale, senza aggiungere problemi alle criticità esistenti, soprattutto in fatto di trasporti e viabilità ordinaria", ha commentato il capogruppo in consiglio regionale di Fdi, Christian Garavaglia.