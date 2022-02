Inter-Liverpool, ecco dove sarà vietato vendere alcolici e bottiglie di vetro

Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in diverse zone della città di Milano in occasione della partita Inter-Liverpool per la Champions League che si disputerà a San Siro mercoledì 16 febbraio 2022 alle nove di sera. Lo ha disposto il prefetto di Milano, Renato Saccone. Il divieto riguarda sia i negozi e supermercati sia gli ambulanti (esclusi i locali che servono solo al tavolo) e riguarda anche la vendita per asporto di bevande in vetro e lattine.

Il provvedimento è stato deciso in seguito alla dichiarazione di particolare rischio per la partita in questione, da parte del dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. La questura attende circa tremila tifosi inglesi a Milano che, verosimilmente, si raduneranno nel centro cittadino per poi raggiungere il Meazza. Per limitare l'eccesso di consumo di bevande alcoliche, nonché la pericolosità derivata da vetri e lattine, il prefetto ha quindi emanato il divieto, sia in zona San Siro (dalle 12 alle 24) sia in altre zone della città (dalle 8 alle 20).

Zona San Siro (12-24)

Delimitata da: via Tesio, via Harar, via Dessiè, via Rospigliosi, via Stratico, via Monreale, piazzale Zavattari, viale Migliara, piazzale Lotto, via Diomede, via Ippodromo, via Patroclo.

Zona Corso Como (8-20)

Delimitata da: corso Como, corso Garibaldi, viale Pasubio, viale Monte Grappa.

Zona Darsena (8-20)

Delimitata da: corso C. Colombo, viale D'Annunzio, piazza XXIV Maggio, via Ascanio Sforza, Alzaia Naviglio Pavese, Ripa di Porta Ticinese, Alzaia Naviglio Grande, via Vigevano, viale Gorizia.

Zona Centro (8-20)

Delimitata da: piazzale San Babila, piazza del Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli, largo Beltrami, piazza Castello, Foro Bonaparte, vie adiacenti a tali piazze.

Zona Sempione (8-20)

Delimitata da: Parco Sempione, via Canonica, via Moscati, via Massena, via Machiavelli.