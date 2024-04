Inter-Torino, vietata vendita e somministrazione di alcolici

Divieto di somministrazione e vendita di alcolici durante la partita Inter-Torino che si terrà domenica 28 aprile alle 12.30 a San Siro. Lo ha deciso la prefettura di Milano al fine di "assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l’ordine pubblico dovute all’eventuale abuso di bevande alcoliche", si legge nel provvedimento.

Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto non solo il divieto di vendita e somministrazione di aclolici, ma anche l'asporto in contenitori di vetro e lattine. Nei ristoranti, al tavolo, non c'è alcuna disposizione che limiti l'ordinazione di alcol. Il divieto sarà in vigore dalle 10 alle 18 nella zona di San Siro e nelle aree limitrofe. Dalle 15 alle 21 in Corso Sempione e Arco della Pace e dalle 16 alle 3 del 29 aprile nelle zone centrali della città.

Le zone in cui sarà in vigore il divieto

Dalle 10 alle 18

- Via Tesio

- Via Harar

- Via Dessie

- Via Rospigliosi

- Via Stratico

- Via Monreale

- Piazzale Zavattari

- Viale Migliara

- Piazzale Lotto

- Via Diomede

- Via Ippodromo

- Via Patroclo

- Via Achille

- Piazzale dello Sport

- Via Caprilli

Dalle 15.00 ore 21



- Parco Sempione

- Via Canonica

- Via Moscati

- Via Massena

- Via Macchiavelli

- Via Vigliani

- Viale Teodorico

- Piazza Firenze

- Corso Sempione

- Viale Melzi d’Eril

- Viale Giorgio Byron

- Viale Elvezia

- Piazzale Biancamano

- Piazzale Francesco Crispi

Dalle 16 alle 23



- Piazza XXV Aprile

- Bastioni di Porta Nuova

- Via Melchiorre Gioia

- Viale della Liberazione

- Viale Ferdinando di Savoia

- Piazza della Repubblica

- Corso Como

- Corso Garibaldi

- Via Moscova

- Via Filippo Turati

Dalle 16 alle 3 del 29 aprile



- Via Alessandro Manzoni

- Via San Marco

- Via Brera

- Via Verdi

- Piazza della Scala

- Via Santa Margherita

- Via Giuseppe Mengoni

- Piazza Duomo

- Largo Cairoli

- Piazza Cordusio

- Piazza San Babila