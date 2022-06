Perché questo divieto di accesso per i cani sta diventando un caso

Il comune sistema il divieto, lui lo cancella. Letteralmente. Sta diventando un vero e proprio cartello della discordia quello che impedisce ai cani di accedere all'area verde della rotonda della Besana. Nei giorni scorsi, come pare sia già successo più volte nell'ultimo periodo, qualcuno ha infatti pensato bene di coprire con una bomboletta spray nera l'avviso, facendo sparire di fatto il divieto.

Alla fine sul tema è intervenuto Lorenzo Pacini, assessore al verde del municipio 1, che in un post su Facebook ha condannato "l'arroganza di chi pensa di essere più furbo". "La rotonda della Besana è uno dei gioielli del patrimonio artistico e del verde milanese. Uno spazio protetto, tra porticato, aree verdi, alberi bellissimi e il museo dei bambini. Uno spazio che, per ragioni diverse, è interdetto all'accesso ai cani. Ci sono bambini di piccolissima età, il verde è molto delicato, insomma qui i cani non possono entrare", ha spiegato Pacini.



"A pochi metri da qui ci sono i giardini della Guastalla, altro splendido parco, dove non solo i cani possono andare ma possono anche essere tenuti senza guinzaglio in certi orari, grazie a una sperimentazione che va avanti da anni e funziona molto bene", ha proseguito. Tutto risolto? Non proprio. "Ora succede - ha raccontato l'assessore - che un rispettabile abitante del quartiere ha deciso che no. Lui il cane qui ce lo deve portare. E allora che fa? Di notte imbratta il cartello con una bella bomboletta spray così da contestare ogni volta che una mamma, un papà o un qualsiasi cittadino gli fa notare che non può entrare con il cane: eh ma il cartello non c'è".

"Carissimo e rispettabilissimo signore - ha concluso Pacini -, sappi che io ho tante cose da fare ma il tempo per romperti le scatole e rimettere tutte le volte il cartello finché non ti entra in testa che ti devi solo vergognare lo troverò sempre". Ora toccherà vedere quanto durerà il nuovo cartello.