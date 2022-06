No ai coriandoli nei parchi di Milano: "Dannosi per l'ambiente, pericolosi per gli animali"

No a coriandoli e festoni nei parchi e aree verdi. E' il senso dell'ordine del giorno approvato mercoledì sera dal municipio 1 di Milano, quello del centro storico, su proposta dell'assessore al verde Lorenzo Pacini (Pd). "Questi piccoli pezzi di plastica - ha spiegato - rimangono sui prati e tra le foglie dei cespugli, e sono praticamente impossibili da pulire".

Un pericolo per l'ambiente in generale (è materiale non biodegradabile) e particolarmente pericoloso per gli animali, che potrebbero ingerirli. "Insieme ai colleghi della commissione ambiente del municipio, abbiamo accolto le richieste di cittadini e associazioni ambientaliste e farci portavoce nei confronti dell'assessora al verde del comune di Milano, Elena Grandi, per vietare e sanzionare la vendita e l'uso di questi oggetti", ha aggiunto Pacini.

L'ordine del giorno chiede al comune di Milano di vietare i 'cannoni' spara-coriandoli, petardi e altri festoni in tutti i parchi, giardini, aree verdi e simili. "Meglio festeggiare con una bottiglia di prosecco in più che con i coriandoli di plastica", ha concluso l'assessore municipale.

La proposta in comune

In precedenza, il gruppo di Europa Verde in consiglio comunale aveva presentato un ordine del giorno per chiedere lo stop ai coriandoli di plastica durante feste e manifestazioni, compresi il carnevale e i festeggiamenti di laurea. Un ordine del giorno presentato anche in diversi municipi della città di Milano. "I coriandoli di plastica - notavano Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, consiglieri comunali di Europa Verde a Milano - sono irrecuperabili dalle normali attività di pulizia urbana, sporcano parchi, aiuole, marciapiedi, intasano i tombini e possono anche finire nelle acque. Essendo poi di ridotte dimensioni e di materiale lucido-colorato possono essere ingeriti da uccelli, cani e gatti causando gravi problemi di salute".