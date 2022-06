I Verdi vogliono vietare i coriandoli a Milano

Stop a coriandoli di plastica durante le feste e le manifestazioni, carnevale e festeggiamenti di laurea inclusi. La proposta è scritta, nero su bianco, in un ordine del giorno presentato in comune a Milano dal gruppo di Europa Verde. "Siamo favorevolissimi alle manifestazioni di gioia, piacere ed intrattenimento dei cittadini, ma devono avvenire nel rispetto dell’ambiente e delle persone", scrivono i consiglieri in una nota per spiegare l'iniziativa.

L'ordine del giorno è stato presentato anche in diversi municipi della città. Si chiede al sindaco di Milano di vietare l'uso dei coriandoli e di promuovere una campagna di sensibilizzazione. "I coriandoli di plastica stanno diventando un problema importante", notano Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, consiglieri comunali di Europa Verde a Milano, secondo cui i coriandoli di plastica "sono irrecuperabili dalle normali attività di pulizia urbana, sporcano parchi, aiuole, marciapiedi, intasano i tombini e possono anche finire nelle acque. Essendo poi di ridotte dimensioni e di materiale lucido-colorato possono essere ingeriti da uccelli, cani e gatti causando gravi problemi di salute".

Multa fino a 500 euro

Sarebbe pronta anche la sanzione pecuniaria: da 25 a 500 euro di multa per chi non rispetta il divieto. In parallelo, il circolo di Legambiente 'Vivi con Stile' promuove una raccolta firme per vietarne l’uso: venerdì 10 giugno, dalle 21:00 alle 23:00, ci sarà una pulizia collettiva in Piazza Leonardo Da Vinci, di fronte al Politecnico, i cui giardinetti sono teatro di spargimento dei coriandoli, soprattutto durante le feste di laurea.