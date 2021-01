Milano, dal 19 gennaio non si potrà fumare alle fermate dei mezzi e nei parchi: al via il divieto

Ci siamo, da martedì 19 gennaio entra in funzione il divieto di fumo nelle fermate dei tram, nei parchi, nei cimiteri e nelle aree cani di Milano. Il divieto, contenuto nel Regolamento per la qualità dell'aria approvato a novembre, sarebbe scattato il 1 gennaio 2021, ma per ragioni meramente tecniche era stato rinviato di una ventina scarsa di giorni.

In particolare, sarà vietato fumare presso le fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nelle aree cani, nei cimiteri e nelle strutture sportive, come gli stadi. Se però ci si mantiene ad almeno dieci metri di distanza da altre persone, si potrà fumare.

2025: divieto di fumo in tutte le aree all'aperto

Dal 1 gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto. Si tratta di uno dei provvedimenti del Regolamento. Il divieto di fumo, in particolare, tutela i non fumatori dal rischio dovuto al fumo passivo e, secondo la scienza, può aiutare a ridurre l'inquinamento in città.

Il Regolamento contiene altri obblighi che entrano in vigore da subito. In particolare, è già in vigore il divieto di installare nuovi impianti a gasolio e biomassa per il riscaldamento degli edifici; a partire dal 1 ottobre 2022, invece, sarà vietato utilizzare gasolio anche negli impianti di riscaldamento già esistenti. In altre parole, ci sono due estati di tempo per convertire gli impianti.

Non è ancora un divieto ma un semplice censimento quello che verrrà completato l'1 marzo 2021: entro quella data sarà disponibile una "mappa" completa dei forni a legna presenti nelle pizzerie e ristoranti, per una verifica della loro qualità ambientale. Solo a partire dal 1 ottobre 2022 sarà obbligatorio usare legna certificata "A1", a bassa umidità.