Un motivo in più per non nuotare nei fiumi: «Si può contrarre il covid»

Fiumi, canali, specchi d'acqua, ex cave: come ogni estate torna d'attualità la balneazione in luoghi che potrebbero essere pericolosi per le correnti e la temperatura dell'acqua. Nel 2021 si aggiunge anche un altro rischio: la trasmissione del virus del covid. Lo mette nero su bianco il Comune di Rho, nell'hinterland milanese, rinnovando il divieto assoluto di balneazione in tutti i corsi d'acqua del territorio comunale.

«Ogni anno si registrano incidenti, a volte purtroppo anche mortali, nei corsi d'acqua e nei canali», si legge in una comunicazione diffusa dall'amministrazione in cui si ricorda che «i corsi d’acqua artificiali sono caratterizzati dalla presenza, in alcuni tratti, di correnti particolarmente insidiose in grado di mettere in difficoltà anche i nuotatori più esperti. La presenza inoltre di manufatti per la regolazione idraulica e la configurazione strutturale delle sponde, che rendono disagevole la fuoriuscita dall’alveo dei canali, accrescono notevolmente i pericoli per quanti vi si immergono».

Ma non è tutto. In pandemia covid, l'amministrazione rhodense ricorda che «le acque dei fiumi Adda, Lambro, Olona, Po e Seveso potrebbero essere contaminate dagli scarichi provenienti da impianti di depurazione acque reflue civili e industriali e diventare mezzo di trasmissione del virus». Dunque, sebbene il Comune di Rho non abbia titolo per regolamentare la balneazione su alcuni di quei corsi d'acqua, c'è un motivo in più per sconsigliarla fortemente (e per ricordare che, comunque, altre amministrazioni intervengono con i divieti del caso).

Infine il consiglio di prestare attenzione anche al transito sulle "alzaie", le strade che costeggiano i corsi d'acqua: l'affollamento tra runner, ciclisti e persone che camminano potrebbe provocare incidenti anche gravi,