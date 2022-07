Movida: per un mese a Milano vietati vetro e lattine

Da sabato 30 luglio, e fino al 28 agosto, nelle zone della movida milanese non si potranno vendere cibo e bevande da asporto in vetro e lattine. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune di Milano, secondo cui l'uso di vetro e lattine sarà consentito esclusivamente all'interno dei locali o nei plateatici con servizio al tavolo.

Il divieto è in vigore dalle 22 alle 5 e riguarda le zone caratterizzate - si legge nel documento - "da una grande frequentazione serale e notturna" ed in particolare le zone Duomo, Arco della Pace, Ticinese, Darsena, Navigli e Tortona, NoLo, corso Como, piazza Gae Aulenti, Garibaldi e Brera, Isola, Melzo e Lazzaretto. Si applica a tutte le tipologie di esrcizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici e street food. La ragione risiede in motivi di sicurezza e tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio culturale.