No all'asporto di vetro e lattine: le zone della movida dove sarà ancora vietato

Ancora no all'asporto di cibi e bevande in vetro e lattine. Palazzo Marino ha prorogato fino al 27 settembre l'ordinanza che ne limita l'uso solo all'interno dei locali (o nei dehor) e aggiungendo nuove zone della movida a quelle già interessate dal divieto.

Visto l'afflusso di persone di sera e di notte, le zone di Sarpi e Bicocca, come si legge nell'ordinanza pubblicata il 24 agosto, si sommano ai quartieri dove il provvedimento era già in vigore, ovvero Duomo, Arco della Pace, Ticinese, Darsena, Navigli ,Tortona, ‘Nolo’, corso Como, Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Isola, Melzo e Lazzaretto.

Il divieto in tutte queste aree è valido da lunedì 29 agosto a martedì 27 settembre, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. I locali pertanto non potranno vendere o somministrare cibi e bevande da asporto in bottiglie e contenitori di vetro o in lattina, ma potranno usare soltanto contenitori di carta o plastica.



"L'ordinanza - si legge in una nota del Comune - risponde a ragioni di sicurezza e di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e si applica a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici e street food".