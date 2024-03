Il documentario sul Derby, locale che ha plasmato la comicità degli ultimi 30 anni (e non solo)

Ha plasmato la comicità degli anni Ottanta (e non solo). Ora non esiste più ma la sua fama è rimasta, proprio come accade per i grandi. Racconterà i giorni d’oro del locale notturno “C’era una volta il Derby”, documentario firmato da Marco Spagnoli e prodotto da Samarcanda Film e Rai Documentari che ripercorre l’epopea del locale del cabaret di via Monterosa. Il film approderà in televisione il 19 aprile su RaiTre.

La storia del locale è stata ripercorsa attraverso materiali di repertorio e numerose interviste ad artisti che hanno esordito al Derby Club. Dagli inizi degli anni ‘60 fino al 1985, anno in cui ha chiuso i battenti, il Derby Club è stato uno dei locali più frequentati di Milano e anche da tutta Milano. In platea c’erano industriali, attori, intellettuali ma anche criminali. Nomi di spicco come Gianni Agnelli, Lina Wertmuller, Bettino Craxi, ma anche Ugo Tognazzi, Renato Vallanzasca e Francis Turatello.

In un quarto di secolo, da quella del boom, fino alla Milano da bere, il piccolo palcoscenico ha ospitato sconosciuti che si chiamavano Bruno Lauzi, Gianni Magni, Gianni Cajafa, Walter Valdi, Cochi e Renato, Felice Andreasi, Enzo Jannacci. E a seguire Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Mauro Di Francesco, Giorgio Porcaro, Giorgio Faletti, Francesco Salvi, Paolo Rossi, Claudio Bisio e l’elenco di quelli non citati è ancora molto lungo.

Non solo, il Derby non era un locale davvero “per tutti”, nel senso che chi lavorava - secondo la concezione tradizionale che oggi abbiamo del lavoro - non poteva essere un habitué di un locale dove gli spettacoli iniziavano raramente prima delle 23 e finivano alle prime luci dell’alba o anche dopo. La maggior parte delle persone che andavano al Derby, la mattina dopo non avevano un’occupazione ‘ordinaria’, ma al tempo stesso tutti quelli che entravano nel sapevano di trovarsi davanti a qualcosa di nuovo, unico e originale.