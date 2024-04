Il documentario sul Derby: il locale (milanese) che ha plasmato la comicità italiana

Un approfondimento verticale sulla cultura comica italiana contemporanea partendo dall’inizio e più precisamente dal luogo in cui tutto è nato. Letteralmente. In altre parole? Raccontare cos’è stato il Derby a chi non c’era. È questo, in fondo, l’obiettivo di “C’era una volta il Derby”, documentario firmato da Marco Spagnoli e prodotto da Samarcanda Film e Rai Documentari che ripercorre la storia della comicità italiana. La pellicola approderà in televisione (su RaiTre) nella serata di venerdì 19 aprile.

Tutto è iniziato nella cantina scalcagnata di un ristorante al civico 86 di via Monterosa (l’attuale sede del centro sociale Cantiere). Nel 1962 Milano stava vivendo gli anni del boom economico, la grande migrazione dal meridione verso le fabbriche del Nord. Proprio nel 1962 che i coniugi Gianni e Angela Bongiovanni, zii materni di Diego Abatantuono, decidono di trasformare il loro ristorante - il Gi-Go - in qualcosa di diverso. La loro intenzione era quella di risollevare il modesto fatturato, in realtà si sono trovati a fare i conti con un fenomeno culturale destinato a fare scuola.

È Milano dei dialetti, degli strampalati e dei commendatori baùscia, con la fabrichetta a conduzione familiare e la figlia in amministrazione. I comici che si alternano sul piccolo palco sono poco più che dilettanti, ma quella palestra anarchica e un po’ surreale plasma i loro talenti e quasi tutti quelli che passano per il cabaret di via Monterosa riusciranno negli anni a farsi largo nel mondo dello spettacolo televisivo, teatrale e cinematografico. “Una cosa così è irripetibile e poteva succedere solo a Milano - ha detto il regista Marco Spagnoli -. Il paese stava cambiando rapidamente, c’era , l’Italia stava vivendo grandi trasformazioni sia politiche che sociali. Il Derby ha attraversato l’Italia del boom economico, delle grandi riforme ma anche il terrorismo (che però è rimasto fuori dalla porta)”.

In un quarto di secolo sul palcoscenico del club si sono avvicendati sconosciuti che si chiamavano: Claudio Bisio, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Mauro Di Francesco, Giorgio Porcaro, Giorgio Faletti, Francesco Salvi e Paolo Rossi. Prima di loro mostri sacri come Bruno Lauzi, Gianni Magni, Gianni Cajafa, Walter Valdi, Cochi e Renato, Felice Andreasi, Enzo Jannacci. Nell’elenco mancano Aldo, Giovanni e Giacomo, avrebbero dovuto iniziare nell’autunno del 1985 (due anni dopo la morte del fondatore), ma arrivò prima la chiusura del locale in seguito a una retata della narcotici.

Tra i tavoli del Derby c’era uno spaccato della società milanese e italiana. Si potevano incontrare esponenti della Milano alternativa degli intellettuali, designer e pubblicitari, attori famosi e registi impegnati. Non mancavano all’appuntamento notturno di via Monterosa nemmeno la Milano della malavita: come Luciano Lutring, il “solista del mitra”, ma anche Renato Vallanzasca e Francisc Turatello. Non mancavano nomi di industriali, sportivi e la nobiltà (decaduta e non). Il Derby non era, almeno nei fatti, un locale davvero “per tutti”, nel senso che chi lavorava - secondo la concezione tradizionale che oggi abbiamo del lavoro - non poteva essere un habitué di un locale dove gli spettacoli iniziavano raramente prima delle 23 e finivano alle prime luci dell’alba o anche dopo. La maggior parte di coloro che andavano al Derby, la mattina dopo non avevano un’occupazione ‘ordinaria’.

La storia del locale è stata raccontata attraverso materiali di repertorio, ma soprattutto grazie a numerose interviste a chi ha calcato quel palco. Tra queste spicca la testimonianza di Massimo Boldi che durante la serata di presentazione ha puntualizzato: “Gianni Bongiovanni diceva che fare cabaret al derby è come fare il trapezista senza rete: inizi, ma non sai mai dove cazzo finisci”.