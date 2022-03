Tamponi, documenti, permesso di soggiorno: cosa serve agli ucraini che arrivano in Italia

Dal 24 febbraio, primo giorno dell'invasione russa in Ucraina, da Kiev e dalle altre città della Nazione sono fuggite più di due milioni di persone. In Italia, stando a quanto reso noto dal presidente del consiglio Mario Draghi in una informativa al Parlamento delle scorse ore, ad ora sono entrati 23.872 cittadini ucraini. Milano - che ne ha già accolti mille - è una delle destinazioni preferite e secondo i calcoli del sindaco Beppe Sala tra il capoluogo e il resto della città metropolitana si potrebbe arrivare a oltre 40mila profughi.

Ma di cosa hanno bisogno i rifugiati ucraini per entrare in Italia? Che documenti servono per ottenere il permesso di soggiorno e mettersi in regola? Qual è la procedura da seguire? A tutte queste domande risponde una brochure del ministero dell'Interno che è stata pubblicata anche sul sito della questura di Milano, alla voce "emergenza Ucraina".

"Nel quadro dell’attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, molti cittadini, in fuga dalla guerra, stanno raggiungendo il territorio milanese, ove sono accolti da parenti o presso strutture messe a disposizione dalla rete di accoglienza locale", si legge. Ed ecco "le indicazioni orientative, relative al territorio di Milano e provincia, con particolare riferimento alla profilassi sanitaria, alle comunicazioni obbligatorie connesse all’ingresso in Italia e all’ospitalità dei cittadini ucraini".

Profilassi sanitaria

Si tratta del primo adempimento a cui far fronte e che permetterà agli ucraini di accedere senza problemi agli uffici a cui dovranno rivolgersi.

Come disposto con ordinanza n. 873 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione Civile, i cittadini ucraini che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, test molecolare o antigenico per Sars-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso. Nei 5 giorni successivi al tampone i cittadini ucraini devono osservare il regime di auto sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2.

A tale fine Ats ha messo a disposizione diversi punti presso i quali è possibile effettuare, gratuitamente e senza impegnativa, la profilassi richiesta. (Qui tutti i punti)

Si tratta di hot spot nei quali è possibile una presa in carico complessiva dei profughi, con iscrizione al sistema sanitario, esecuzione tampone, visita medica e anamnesi vaccinali, offerta di vaccini covid o di altre vaccinazioni obbligatorie, eventuali prescrizioni di farmaci o accertamenti, orientamento e indicazioni sull’uso dei servizi sanitari e sulle regole legate all’emergenza pandemica.

Ingresso in Italia

I cittadini ucraini che fanno ingresso nei Paesi dell’area Schengen con passaporto biometrico sono esonerati dall’obbligo di visto di breve durata e possono permanere fino a un massimo di 90 giorni.

Dal momento dell’ingresso in Italia, quindi, i cittadini ucraini muniti di passaporto biometrico ed entrati in Italia attraverso altre frontiere Schengen, dovranno, entro 8 giorni, semplicemente presentare la dichiarazione di presenza.

Chi li ospita, invece, dovrà formalizzare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.

La dichiarazione di presenza - scaricabile qui - deve essere presentata al Questore della provincia in cui il cittadino ucraino si trova. A Milano potranno rinvolgersi ai commissariati di zona o all'ufficio immigrazione di via Montebello 26, dove sono stati aperti due sportelli dedicati alla popolazione ucraina e aperti dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.

Se i cittadini ucraini sono ospiti di strutture alberghiere, non sarà necessario presentare la dichiarazione all’ufficio immigrazione poiché tale onere sarà assolto dalla dichiarazione resa dall’albergatore, il quale ha l’obbligo di segnalare all’autorità le persone alloggiate.

I cittadini non muniti di passaporto dovranno essere sottoposti alle procedure di identificazione.

Si segnala, in merito che il consolato generale d’Ucraina di Milano ha comunicato la disponibilità a rilasciare un certificato di identificazione ai cittadini ucraini eventualmente sprovvisti di passaporto nonché ad inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori di anni 16 sprovvisti di documenti. Il Gabinetto dei Ministri d’Ucraina, inoltre, ha emanato una delibera con la quale la validità dei passaporti è prorogata fino a 5 anni.

Permanenza in Italia

Trascorsi i 90 giorni, i cittadini ucraini potranno richiedere, se in possesso dei requisiti richiesti, il permesso di soggiorno.

Si attendono indicazioni dalle autorità competenti per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore dei cittadini ucraini fuggiti a causa del conflitto bellico in atto.

Comunicazione di ospitalità

Coloro che ospitano cittadini ucraini sul territorio provinciale, dovranno provvedere a formalizzare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità. (Qui il documento da scaricare)

La dichiarazione può essere presentata personalmente, via Pec, via posta raccomandata presso i seguenti uffici:

Commissariati di Ppolizia;

Comando Polizia locale dei Comuni della provincia di Milano che non sono sedi di commissariato.

E’ inoltre attivo un servizio di Urp telefonico, contattabile ai nr. 02.62265820 – 5821, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.