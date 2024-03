Ci sarà una serie tv su Silvio Berlusconi

Un Berlusconi inedito, giovane, anzi giovanissimo. Netflix è pronto a lanciare la docuserie sul fondatore di Forza Italia in una veste 'nuova'. Il trailer de "Il giovane Berlusconi" si apre con l'intervista a un Silvio giovanissimo, svolta da Mike Buongiorno che gli chiede: "Tu ti occupi bene di tante cose, distribuzione, editoria, cinema, calcio, costruzioni, come fai non lo so, ma non ti è mai venuto in mente di entrare in politica?". E la risposta del futuro premier: "Io sono un uomo del fare, quindi quello che so fare bene è l'imprenditore".

La docuserie diretta da Simone Manettie è in uscita su Netflix il prossimo 11 aprile. Prodotta da B&B Film in collaborazione con la società di produzione tedesca Gebreuder Beetz Filmproduktion e con l'emittente franco tedesca Zdf Arte, la docuserie è composta da tre episodi che ripercorrone le tappe della vita di Silvio Berlusconi nel pre politica. Il progetto è co-finanziato dalla Regione Lazio, dal programma Media di Europa Creativa e realizzata anche grazie al Tax Credit del MiC.

Le immagini mostraranno gli esordi del giovane Berlusconi, dagli anni Settanta fino alle elezioni del 1994 che lo consacrarono come uomo politico accantonando la lunga carriera imprenditoriale. Non ci sarà un narratore, ma dei testimoni che hanno conosciuto il Cavaliere capaci di raccontare aneddoti inediti, storie mai raccontate prima.