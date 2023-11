Il menù dei bambini delle scuole di Milano oggi era diverso dal solito

Continua il viaggio tra le tradizioni culinarie e i piatti tipici del territorio dedicato ai bambini e alle bambine delle Scuole dell’Infanzia, delle Primarie e Secondarie di I grado milanesi. Un percorso che Comune di Milano e Milano Ristorazione portano avanti per valorizzare il forte legame tra cibo e territorio, all’interno delle attività della Food Policy della città.

Dopo il Pan de Mej – distribuito con Milano Ristorazione nelle scuole in occasione del Forum del Cibo 2023 – è arrivato lunedì 6 novembre un dolce tipico della tradizione del Pavese: le Offelle di Parona, che sono state servite come dessert a fine pasto. Si tratta di un biscotto nato all’inizio del Novecento dall’intuizione di due sorelle, Pasqualina e Linìn Colli, originarie proprio di Parona, in provincia di Pavia. Dopo oltre un secolo, questo dolce è diventato famoso con la sua inconfondibile forma ovale, si è diffuso come dolce tradizione in tutta la Lombardia (e non solo!), e viene ancora oggi preparato in occasione della festa della Madonna del Rosario, la prima domenica di ottobre, quando si festeggia a Parona la Sagra dell’Offella.

A consegnare le Offelle ai bambini e alle bambine di Milano ci ha pensato Milano Ristorazione, e a mangiarle insieme ai piccoli della Scuola Infanzia di via Sant’Orsola 17 è stata la vicesindaco con delega all’Istruzione e alla Food Policy Anna Scavuzzo.

“Ringrazio Milano Ristorazione che continua ad accompagnarci in un percorso di riscoperta delle tradizioni e delle bontà dei nostri territori: occasioni nel corso dell’anno per parlare ai nostri bambini e alle nostre bambine della storia dei cibi che nel tempo sono diventati parte delle nostre abitudini – ha spiegato la Vicesindaco con delega all’Istruzione e alla Food Policy Anna Scavuzzo –. Vogliamo avvicinare i più piccoli all’agricoltura e alle tradizioni delle nostre campagne, un’occasione per ribadire il grande valore del cibo e della cura nella scelta degli ingredienti migliori. Un modo semplice ed efficace per renderli consapevoli dell’importanza di non sprecare e di vivere il momento del pasto a scuola come un’occasione educativa e di socialità, di cui parlare anche in famiglia”.

Insieme alle Offelle è stato consegnato a ciascun bambino e bambina anche un pieghevole illustrato che racconta le origini delle Offelle e la ricetta per realizzarle a casa. Per chi non ha potuto mangiare i dolci perché usufruisce di dieta speciale, è stato distribuito il gelato, proposto come dessert alternativo. E anche per il gelato, nel pieghevole il racconto e la storia di questo dolce e le istruzioni per prepararlo a casa.