Nuovi taxi a Milano: più di 700 domande per 450 licenze

Sono più di 700 le domande per il bando che mette a disposizione 450 nuove licenze taxi, che si è chiuso martedì 30 aprile alle 18. Lo rende noto il Comune di Milano. I prossimi passi saranno le verifiche sulla regolarità delle domande e la compilazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova d'esame.

Tra i requisiti d'ammissione, l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti per autoservizi pubblici non di linea e la non titolarità di un'altra licenza per taxi o Ncc. La prova scritta verterà sul codice della strada e la normativa in materia di auto pubbliche, ma anche sulle località d'interesse turistico nel bacino di riferimento e la conoscenza della lingua inglese.

I tipi di licenze e i contributi

300 licenze saranno "ordinarie" e prevedono un contributo di 96.500 euro. Altre 150 saranno a contributo agevolato: 50 per veicoli allestiti al trasporto disabili (contributo di 77.200 euro), 50 vincolate all'impegno a svolgere per 5 anni il servizio negli orari serali, notturni e fine settimana (contributo di 67.550 euro), 50 riservate a chi rispetterà entrambi i criteri (contributo di 57.900 euro). I proventi dei contributi confluiranno in un fondo costituito presso il Comune e saranno poi assegnati ai titolari attuali delle licenze taxi.