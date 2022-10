A Milano dovrebbero tornare le domeniche a piedi

Una foto di una vecchia domenica a piedi

A Milano dovrebbero tornare le domeniche a piedi. Il motivo? Uno solo e non è l'inquinamento: un giorno senza automobili e mezzi a motore (purtroppo) non aiuta a migliorare la pessima qualità dell'aria della città. Le domeniche a piedi servirebbero per dimostrare ai milanesi (ma soprattutto a chi vive nell'hinterland) che ci si può muovere utilizzando quasi solamente i mezzi pubblici o la bicicletta, soprattutto quando ci si sposta senza alcuna necessità ma solo per piacere. La domenica, appunto.

Le domeniche a piedi servirebbero a dimostrare che spostarsi senza usare l'automobile è possibile la domenica, ma non è affatto male anche durante la settimana. Le domeniche a piedi servirebbero a dimostrare che è una vera sofferenza girare a vuoto come trottole per trovare un buco in cui parcheggiare. Le domeniche a piedi servirebbero a dimostrare ai milanesi che una città senz'auto sarebbe molto più silenziosa e bella. Le domeniche a piedi servirebbero anche sul fronte energetico dato che stiamo andando incontro a uno degli inverni più cupi degli ultimi anni.

Tra l'altro le domeniche a piedi nacquero proprio per fronteggiare una grave crisi energetica. Era il 1973 e il mondo occidentale stava affrontando la grande crisi petrolifera per effetto dell'embargo decretato dall'Opec (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) a causa della guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur. A metà ottobre del 1973 Arabia Saudita, Iran, Iraq, Abu Dhabi, Kuwait e Qatar, assieme alla Libia decisero - come risposta alle forniture militari Usa agli israeliani - un aumento del prezzo del prezzo del petrolio, il taglio della produzione e l'embargo contro gli Stati Uniti. Il prezzo dell'oro nero salì da 3 a 12 dollari al barile costringendo i paesi compratori a varare misure drastiche per contenere i consumi. In Italia il governo Rumor IV (guidato dal democristiano Giovanni Rumor) impose rincari per i carburanti e per il gasolio ma anche taglio dell'illuminazione pubblica, riduzione degli orari dei negozi e chiusura anticipata per cinema, bar, ristoranti e dei programmi tv.

La prima domenica a piedi arrivò il 2 dicembre: stop alle auto private e agli altri veicoli a motore non autorizzati. All'epoca fu una decisione per cercare di limitare l'uso di carburanti ma le stesse misure in altri paesi europei provocarono risultati interessanti. In Olanda molti si resero conto che la bicicletta poteva essere una valida alternativa per molti spostamenti, soprattutto quelli urbani. E così iniziò quella rivoluzione che portò l'Olanda - paese che aveva problemi di traffico - a una riduzione del parco auto in favore delle biciclette. Secondo dati di qualche anno fa nei Paesi Bassi uno spostamento su tre viene fatto in bici.

Milano ha tutte le carte in regola per diventare una città veramente ciclabile: è di dimensioni ridotte (da una parte all'altra corrono circa 10 chilometri) ed è praticamente piatta. Sarebbe terreno perfetto per le bici, soprattutto se ci fossero meno auto per le strade. Si potrebbe iniziare la domenica, ma ci vuole la volontà politica. Le ultime domeniche a piedi di Milano risalgono al 2013. Qualcuno ha "ucciso" la misura. E nessuno sa il perché.